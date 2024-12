Wandestop ha una data di uscita su PC e PS5: è il gioco del creatore di The Stanley Parable

Wanderstop è un gioco guidato da tre nomi molto famosi in ambito videoludico : Davey Wreden (creatore di The Stanley Parable e The Beginner's Guide), Karla Zimonja (co-creatrice di Gone Home e Tacoma) e Daniel "C418" Rosenfeld (la musica di Minecraft).

Il trailer con data di uscita di Wanderstop

La descrizione ufficiale del gioco recita, in traduzione: "Wanderstop è un gioco accogliente incentrato sulla narrazione, sul cambiamento e sul tè. Nei panni di una combattente caduta in disgrazia di nome Alta, dovrete gestire un negozio di tè all'interno di una foresta magica e occuparvi dei clienti in transito. Ma Alta non vuole essere qui. E se riuscirà a fare la sua parte, il negozio di tè non sarà altro che un breve e doloroso ricordo."

"Wanderstop è un gioco gestionale. Coltivate e raccogliete gli ingredienti necessari per il tè e poi mescolateli insieme in un insolito marchingegno per la preparazione del tè. Lungo il percorso, parlate con i numerosi viaggiatori che passano per il negozio, imparate le loro storie e preparate il tè che fa per loro."

Dovremo inoltre obbligatoriamente "rilassarci", perché il negozio non accetta coloro che mirano alla crescita esponenziale. Alta, inoltre, è prima di tutto una guerriera e non vuole assolutamente essere una semplice negoziante.

Wanderstop era stato annunciato al Summer Game Fest.