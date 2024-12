Marvel Rivals parte subito alla grande con numeri notevoli su Steam, letteralmente in poche ore

Marvel Rivals è disponibile letteralmente da poche ore, ma è subito diventato un successo. Il gioco sparatutto PvP di NetEase Games ha dato il via alla mezzanotte tra il cinque e il sei dicembre, ma nell'arco di pochissimo è stato invaso dai giocatori che lo hanno portato a ben 444.286 utenti contemporanei.

Al momento della scrittura, alle otto del mattino italiano, il gioco vanta 271.711 giocatori. Visto che siamo ancora lontani dal fine settimana, è credibile che un vero picco sarà raggiunto nei prossimi giorni.

Per il momento il dato interessante è che Marvel Rivals è diventato il quarto gioco con più utenti contemporanei delle ultime ventiquattro ore, dietro unicamente a colossi come Counter-Strike 2, PUBG: Battlegrounds e Dota 2. Batte invece Naraka: Bladepoint, Source SDGF Base 2007 e GTA 5.

La situazione è quasi identica anche se consideriamo i giocatori contemporanei attuali: Marvel Rivals rimane al momento il quarto in termini di utenti contemporanei attivi al momento della scrittura. Per quanto riguarda infine il picco massimo, per ora il gioco è 25esimo, poco sotto Among Us, Helldivers 2 e la beta di Monster Hunter Wilds.