Le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop del 6 dicembre puntano su grandi nomi di PlayStation

Oggi, 6 dicembre 2024 , è disponibile un nuovo set di giochi in promozione presso GameStop per le offerte del Calendario dell'Avvento . A questo giro i videogiochi e gli accessori in vendita a prezzo speciale sono tutti a tema PlayStation, con varie esclusive incluse.

I prodotti in promozione oggi presso GameStop

Astro Bot è la recente esclusiva di PS5, una avventura platform in terza persona che ci mette nei panni del robottino Astro che va in cerca della propria ciurma di robottini in giro per varie galassie, nelle quali ogni pianeta è un livello da completare. Si tratta di uno dei nominati al GOTY dei TGA e il gioco con la media voto più alta nel 2024 su Metacritic.

Astro Bot

Minecraft - il gioco di creazione ed esplorazione - ha bisogno di poche presentazioni, così come God of War Ragnarok, il gioco d'azione più recente della saga di Kratos nei regni norreni, con un nuovo pantheon da sterminare. Rise of the Ronin, invece, è un gioco d'azione a mappa aperta nel Giappone della seconda metà del 1800: noi siamo un ronin, ovvero un samurai senza padrone, che combatte nel mezzo di una rivoluzione sociale e culturale che porterà il Giappone nel 20esimo secolo.

Potete trovare tutte le promozioni a questo indirizzo.