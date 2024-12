Marvel Rivals viene fortemente criticato dall'ex-capo di Blizzard, che lo definisce una brutta copia cinese

Marvel Rivals, lo sparatutto a squadre di NetEase Games e Marvel, è in arrivo su PC e console il 6 dicembre. Non sarà la prima volta per molti appassionati, visto che il gioco è stato in precedenza disponibile in versione di prova. Nel corso dei mesi il pubblico ha avuto modo di farsi un'idea di cosa aspettarsi e in più occasioni il gioco è stato comparato ad altre opere, come ad esempio Ovewatch.

In tutta onestà, Marvel Rivals cerca di differenziarsi in alcuni modi da Overwatch. Il più ovvio è che si tratta di uno sparatutto in terza persona invece che in prima. Inoltre, le partite sono 6v6, in contrasto con gli attuali 5v5 di Overwatch 2. E i pass per le battaglie sono fortunatamente più generosi rispetto alla maggior parte dei giochi del live service simili, poiché è possibile continuare a progredire anche al termine di una stagione.

Non tutti però apprezzano quanto sta facendo Marvel Rivals. Un esempio è l'ex-capo di Blizzard (ovvero il team di Overwatch) Mike Ybarra.