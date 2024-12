PC e tablet sono cresciuti nel 2024, ma no, non è tutto merito dell'IA

Il mercato globale dei dispositivi informatici personali, come PC e tablet , si prepara a una crescita del 3,8% nel 2024, raggiungendo i 403,5 milioni di unità vendute. Questa almeno è la previsione dell'International Data Corporation (IDC) nel suo ultimo rapporto dal titolo "Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker".

L'IA non vende poi così tanto

Nonostante il clamore suscitato dai PC con intelligenza artificiale e dalla fine del supporto per Windows 10, il 2024 si prospetta un anno di consolidamento per il mercato dei PC. La vera ripresa è attesa per il 2025, con una crescita del 4,3% stimolata proprio dal passaggio da Windows 10 a Windows 11 e dalle campagne di Microsoft volte a farvi cambiare PC, visto che non ha in programma di abbassare i requisiti per Windows 11.

Grafico delle previsioni di crescita per PC e tablet nei prossimi anni

L'IA è senza dubbio al centro dell'attenzione nel mondo tech, ma la sua integrazione nei dispositivi pone diverse sfide. I costi elevati dei PC e tablet con IA, uniti all'incertezza economica generale, frenano gli investimenti da parte delle aziende. Inoltre, secondo IDC, mancano ancora casi d'uso chiari e convincenti che giustifichino l'acquisto di questi dispositivi.

"Si osserva una discrepanza tra domanda e offerta", afferma Jitesh Ubrani, research manager di IDC. "Produttori e sviluppatori di piattaforme puntano sull'IA come la prossima rivoluzione, ma gli acquirenti sono scettici a causa dei prezzi elevati e della mancanza di applicazioni concrete".

Oltre all'IA, un altro fattore che influenza il mercato dei PC è, come detto, la fine del supporto per Windows 10. Questo, insieme a una possibile ripresa economica globale, contribuisce a creare un clima di fiducia per il futuro. In particolare, il settore business si prospetta come un motore di crescita, con un aumento previsto del 5,1% nel 2025.

Voi che cosa ne pensate? Siete interessati a passare a un PC con l'IA oppure siete d'accordo con IDC quando parla di mancanza di applicazioni concrete dell'intelligenza artificiale? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.