Il team di Marvel Rivals svela i dettagli sui contenuti gratuiti, a pagamento e i pass battaglia

Come sicuramente saprete, Marvel Rivals è un gioco free-to-play multiplayer e ciò significa che tutti i giocatori avranno accesso gratuitamente al titolo, così come a tutti gli eroi, mappe ed elementi di gameplay , sia quelli disponibili al lancio che quelli in arrivo in futuro. Ci saranno degli acquisti in-game, ma NetEase ha ribadito che saranno relativi solo a oggetti cosmetici , come costumi alternativi per i personaggi, che non offriranno nessun bonus a chi li acquista e non sono presenti meccaniche pay-to-win di alcun genere.

In vista dell'imminente lancio di Marvel Rivals , il team di sviluppo di NetEase Games ha pubblicato un post sul sito ufficiale dove offre i dettagli sui sistema di monetizzazione del gioco , precisando dunque quali contenuti saranno gratuiti per tutti, quali no e come funzioneranno i pass battaglia che accompagneranno ogni stagione.

Pass Battaglia e valute di gioco

Fatta questa doverosa premessa, il team di sviluppo ha parlato delle due valute principali all'interno del gioco, i Lattice e le Unit. La prima è la valuta premium di Marvel Rivals, ottenibile principalmente pagando con denaro reale. Le Unit, invece, possono essere scambiate per i Lattice (con un tasso di conversione 1 a 1) e ottenuti in qualità limitate tramite il pass battaglia. A questo proposito, viene spiegato che 100 Lattice costano 0,99 dollari (non sono indicati i prezzi in euro ma potete aspettarvi una conversione 1:1), mentre 11.680 Lattice costano 99 dollari.

Uno scontro tra eroi in Marvel Rivals

Le Unit servono per acquistare gli oggetti cosmetici, molti dei quali saranno inclusi anche in bundle, divisi in categorie. I prezzi partono da 1.600 Unit per un bundle "Standard Epic-Quality" fino ad arrivare a 2.400 Unit per quelli "Standard Legendary-Quality".

Per quanto riguarda i Pass Battaglia funzioneranno in maniera simile a tanti altri free-to-play sul mercato, ovvero offriranno una serie di ricompense, tra oggetti cosmetici, valute e altro ancora, semplicemente giocando. Ci saranno premi gratuiti per tutti e altri legati all'acquisto del "Luxury Battle Pass". Quello della Season 0, vista la sua durata ridotta, costa 490 Lattice e includerà fino a 8.000 Unit, 5 costumi e altro ancora. Viene precisato che i Pass Battaglia non hanno scadenza: potrete completarli anche dopo il termine della stagione in cui vengono pubblicati.

Vi ricordiamo che Marvel Rivals sarà disponibile da domani, venerdì 6 dicembre, su PS5, Xbox Series X|S e PC. Ecco tutti i dettagli sugli orari di sblocco.