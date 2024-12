Marvel Rivals è in arrivo: vediamo data di uscita e orario di sblocco confermati da NetEase

Come da programma, Marvel Rivals verrà lanciato venerdì 6 dicembre, precisamente alle ore 1:00 del mattino per quanto riguarda l'orario italiano, come riferito dal publisher con il comunicato stampa di oggi. Il gioco in questione verrà distribuito come free-to-play con tutti gli eroi che potranno essere utilizzati gratuitamente di base.

Marvel Rivals è ormai vicino al lancio, con NetEase e Marvel a confermare la data di uscita e annunciare l' orario di sblocco ufficiale per il gioco in digitale, che sarà disponibile a partire da questa settimana su PC e console.

Tutto pronto per il lancio

Marvel Rivals è un gioco d'azione sparatutto in terza persona free-to-play incentrato su varie licenze Marvel, che mette in scena scontri assortiti a squadre tra i super-eroi del vasto universo della casa editrice.

Nei giorni scorsi ne abbiamo visto il trailer di lancio, riportato qui sopra, che mostra i vari personaggi del cast accompagnati dalla canzone "Rivals 'Tal the End" cantata da Chrissy Costanza della band Against The Current.

Cinque nuovi eroi di Marvel Rivals verranno mostrati questa settimana, uno per ogni giorno che manca da qui al lancio: tra questi ci saranno Squirrel Girl, Black Widow, Cloak & Dagger, Iron Fist e Wolverine. Per conoscerlo meglio, in attesa del lancio, vi rimandiamo al nostro provato di Marvel Rivals, oltre allo speciale su gli eroi migliori.