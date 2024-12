Finalmente potete cancellare foto e video su Google Foto senza eliminarli dallo smartphone: ecco come fare

Google Foto si prepara ad accogliere una novità importante per la gestione dello spazio di archiviazione: la funzione "Annulla backup del dispositivo". Questa opzione, in arrivo su iOS e prevista a breve anche su Android, consentirà di rimuovere tutte le foto e i video presenti nel cloud di Google Foto senza doverli cancellare dal proprio smartphone o tablet.

La gestione dello spazio di archiviazione, soprattutto per chi scatta molte foto e registra video, è un aspetto cruciale nell'utilizzo di servizi cloud come Google Foto. Fino ad ora, la cancellazione di foto e video da Google Foto comportava inevitabilmente la loro rimozione anche dal dispositivo, a meno di non effettuare un backup manuale. Con la nuova funzione "Annulla backup del dispositivo", Google offre maggiore flessibilità e controllo, permettendo di liberare spazio nel cloud senza perdere i propri ricordi.