Google Assistant con tecnologia Gemini: arrivano nuove voci e risposte più naturali

Dopo l'annuncio di agosto, Google ha iniziato a implementare il supporto del modello linguistico Gemini per il suo Assistant, promettendo risposte più fluide e voci migliorate. Alcuni utenti Nest hanno iniziato a notare cambiamenti nella voce dell'Assistant in base al tipo di comando. Per richieste semplici, come "che tempo fa?", l'Assistant utilizza la voce classica scelta dall'utente, mentre per domande più articolate o conversazionali entra in gioco una nuova voce alimentata da Gemini.

Questa voce, personalizzata per l'Assistant, è stata progettata per essere più calda e naturale, con un ritmo di dialogo più fluido. L'obiettivo di Google è di trasformare l'interazione in un dialogo continuo, consentendo agli utenti di porre domande successive senza interrompere il flusso della conversazione.