Custodia e protezione per Nintendo Switch 2 spuntano nel catalogo di Alibaba

Il rivenditore internazionale Alibaba ha messo a listino custodia e protezione per Nintendo Switch 2: due accessori che potrebbero rivelare alcuni dettagli interessanti sulle dimensioni e le caratteristiche della nuova console, non ancora annunciata ufficialmente.

Prendendo tutto con le pinze, come da consuetudine per rumor e leak, partiamo dalla protezione per lo schermo, che confrontata a quella per l'attuale Nintendo Switch mette in evidenza le maggiori dimensioni del display che dovremmo trovare sul nuovo modello.

Per quanto riguarda invece la custodia, è possibile notare sul fondo due zone sporgenti che dovrebbero andare in corrispondenza dei nuovi grilletti, apparentemente più grossi e, speriamo, dotati di un sistema di pressione analogico anziché digitale.

Insomma, se il leak in questione dovesse rivelarsi fondato, potremmo prepararci a un Nintendo Switch 2 non soltanto dotato di uno schermo più grande ma anche di un'ergonomia migliorata e di importanti funzionalità legate ai controlli.