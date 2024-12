Il lancio di PlayStation in Europa tra riviste e TV

Più di cento milioni di console vendute significheranno qualcosa, no? Di certo, per i non addetti ai lavori l'improvviso salto di Sony nel mondo del videogioco fu alquanto una sorpresa. Chi, invece, era più attento e bazzicava già qualcuna delle diverse riviste di settore, era sicuramente a conoscenza del famigerato tentativo, andato a vuoto, di una periferica per Super Nintendo che lasciò Sony con un brevetto per una console con CD e, perché no, una certa voglia di rivincita . Questo sentimento si concretizzò nel dicembre del 1994, quando Sony uscì in Giappone con una nuova console, anche se alcuni degli addetti alla stampa l'avevano già vista qualche mese prima.

Un mercato in tumulto

In Italia, l'interesse per la PlayStation sembra comunque abbastanza limitato, a cominciare dalla stampa generalista che non sembra proprio prestare attenzione alla console, con l'unica eccezione de L'Unità che, ancora prima del lancio a dicembre 1994, sembrava l'unica ad essersi accorta delle potenzialità della macchina... per poi, però, non parlarne praticamente mai più. Alcuni fortunati redattori di riviste italiane hanno la possibilità di provare la console in Giappone, ritornando con racconti piuttosto coinvolti.

Una delle prime pubblicità su PlayStation, un marketing ancora "acerbo"

Nel numero 35 di GamePro, uscito a gennaio 1995, si racconta di una console "molto amichevole per i programmatori e tutta l'industria del software", continuando che "non c'è un programmatore che non ritenga la PS-X come una delle console più semplici su cui lavorare". La rivista però sottolinea anche una certa generica sfiducia nell'ambiente videoludico verso Sony, visto che loro "non hanno esperienza e conoscenza [del settore videoludico], non è il loro campo". Si sottolinea anche la tempestività dell'azienda giapponese nell'arrivare in un momento dove, ancora, il CD era in bilico e non aveva ancora preso piede nel mondo console.

Il lancio avvenuto nel 1995, con un cambio di linguaggio e di marketing quasi immediato, ha fatto immediatamente capire come i giochi fossero cambiati. Se vogliamo trovare un momento in cui è stata scritta davvero la parola fine all'epoca dei 16-bit, forse possiamo identificarlo nell'arrivo su PlayStation degli arcade Namco, che giravano (quasi) perfettamente. Non è un caso infatti, che proprio a gennaio '95 una rivista come C+VG chiuderà i battenti, dopo una stringata preview di Tekken (almeno in teoria, si descrive un picchiaduro 3D che "copia Virtua Fighter"), sottolineando come la console dovrà competere con Saturn e 3DO e avrà bisogno di molta fortuna per vincere. L'ultimo numero di C+VG, nel sottolineare la grande confusione nel mercato, saluta i lettori con una corretta previsione: l'arrivo del CD cambierà le cose del tutto.