Gli occhiali smart di Samsung con Gemini prendono forma e potremmo vederli molto prima del previsto

L'attesa è quasi finita: Samsung sembra ormai pronta a svelare i suoi primi occhiali intelligenti. Secondo un report dalla Corea, l'azienda ha in programma di mostrare il dispositivo a gennaio, in concomitanza con il lancio del Galaxy S25. Non si tratterà di un lancio completo, ma di una prima presentazione, forse attraverso un video o un'immagine, come già accaduto per il Galaxy Ring.

Nel frattempo, Samsung dovrebbe rivelare "questo mese" la piattaforma software che alimenterà il dispositivo. Sappiamo già che Samsung sta collaborando con Google allo sviluppo del software, una partnership annunciata nel febbraio 2023 e confermata a luglio.