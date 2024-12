Path of Exile 2 deve ancora essere pubblicato e il numero di giocatori è già enorme

Path of Exile 2 sarà disponibile nella sera italiana del 6 dicembre, ma pare già ora essere un successo enorme. Il team di sviluppo ha infatti confermato che già un milione di chiavi sono state riscattate per il videogioco, alle quali si sommeranno tutti coloro che preferiscono aspettare la pubblicazione per l'acquisto.

Questo porterà con sé un problema: ci saranno più giocatori di quanti il team si aspettasse, quindi i server potrebbero far fatica. Gli autori stanno lavorando per ampliare la capacità cloud del gioco, ma ovviamente dovremo vedere cosa accadrà in diretta.