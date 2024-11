Il gameplay di Path of Exile 2 è stato mostrato in un nuovo trailer

Grinding Gear Games ha pubblicato un nuovo trailer del gameplay di Path of Exile 2 quando mancano ormai pochi giorni al debutto del gioco in accesso anticipato su PC, PS5 e Xbox Series X|S, atteso per il prossimo 6 dicembre.

L'attesa sta per terminare

Nella nostra ultima anteprima di Path of Exile 2 abbiamo parlato di come il nuovo capitolo della saga di Grinding Gear Games prometta di essere letteralmente enorme, andando ad arricchire l'impianto originale con tanti contenuti e novità.

Nel video gli sviluppatori hanno messo in mostra alcune sequenze davvero spettacolari, che chiariscono le dinamiche che caratterizzano le fasi di combattimento e di esplorazione di Path of Exile 2, con tutte le similitudini del caso con Diablo.

Il gioco non si limiterà peraltro a offrire un percorso per giocatore singolo, bensì anche una cooperativa per un massimo di sei partecipanti e diverse opzioni fra cui scegliere, su tutte le dodici differenti classi disponibili per potare avanti la propria progressione.

Scopriremo se il seguito manterrà tutte le sue promesse il prossimo 6 dicembre, come detto, su PC, PS5 e Xbox Series X|S.