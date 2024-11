A cosa lavorerà il team di Final Fantasy 7 Remake dopo il terzo gioco? Il director dice la sua

Il team del remake di Final Fantasy 7 , come vi abbiamo segnalato, sta lavorando sul terzo e ultimo capitolo della serie, evitando di investire risorse in DLC per Rebirth. Ovviamente, prima o poi, terminerà i lavori su questa mastodontica produzione in tre episodi.

Le parole di Hamaguchi sui suoi futuri progetti

Hamaguchi ha dichiarato: "Stiamo ancora lavorando al terzo gioco, che non è ancora finito. Dobbiamo ancora completare la produzione. Quando arriveremo alla fine della trilogia, non so ancora quale sarà prossimo progetto a cui lavorerà il team. Potrebbe essere il prossimo Final Fantasy numerato. Potrebbe essere un marchio completamente diverso. Potremmo creare una IP completamente nuova, ma qualunque cosa sia, sono incredibilmente entusiasta di lavorarci e di vedere cosa possiamo fare con le conoscenze che abbiamo accumulato".

"Il mio team è stato insieme - il team di Final Fantasy 7 - per un totale di circa 10 anni, più o meno", ha detto. "Per affrontare l'intero progetto di questa trilogia, costruendo lentamente la nostra esperienza e il nostro know-how, il team ha seriamente imparato molto ed è cresciuto molto durante questo periodo. Quindi penso che quando finalmente concluderemo la trilogia e pubblicheremo il gioco finale, saremo in una posizione davvero eccellente per andare avanti e fare qualcosa di ancora più grande, e l'esperienza è fondamentale per questo, e siamo riusciti a costruirla rimanendo insieme".

