I remake di Final Fantasy 7 arriveranno su Xbox? La risposta del director Hamaguchi fa ben sperare

In particolare, ha affermato che desidera che quante più persone giochino la trilogia , incluse quelle in possesso di una console verdecrociata, sottolineando che ciò è anche in linea con la nuova strategia multipiattaforma di Square Enix , che punta a portare un maggior numero di giochi su più piattaforme.

Le parole di Hamaguchi

"Per quanto riguarda Final Fantasy 7, non c'è nulla che possiamo dire al momento, ma certamente voglio portare Final Fantasy 7 e la serie Remake a quanti più giocatori possibile", ha detto Hamaguchi, "quindi vogliamo creare quella situazione, in cui più giocatori possano giocarci in futuro, e vogliamo guardare in quella direzione".

Come forse già saprete, Square Enix a maggio ha annunciato una nuova strategia che prevede un approccio multipiattaforma e un focus maggiore sull'aspetto qualitativo e meno su quello quantitativo. Si tratta dunque di una svolta importante per la compagnia, che negli ultimi anni ha pubblicato molti giochi in esclusiva temporale (come per l'appunto i remake di Final Fantasy 7, ma anche Final Fantasy 16). Dei primi passi verso questa nuova direzione si sono già visti con l'approdo di Final Fantasy 14, Octopath Traveler 2 e la Final Fantasy Pixel Remaster Collection su Xbox Series X|S.

Così come Naoki Yoshida (director e producer di FF14 e producer di FF16), anche Hamaguchi è convinto che questo è solo un primo passo in un futuro con sempre più giochi Square Enix multipiattaforma e che ciò si estende anche all'industria nel suo complesso.

"Penso che questo vada oltre Final Fantasy 7. Si tratta davvero di un cambiamento nell'industria, e credo che in questo momento sentiamo che l'industria è cambiata in quanto oggi esistono così tante piattaforme e ambienti diversi su cui le persone giocano al giorno d'oggi", ha aggiunto, facendo notare che in passato era possibile "pubblicare un gioco su una sola piattaforma e attirare la maggiore parte dei giocatori su quella piattaforma".

"Oggi la situazione è molto più diversificata, quindi credo che sia questo il motivo per cui il nostro CEO, il Takashi Kiryu, ha deciso di orientarsi maggiormente verso una strategia multipiattaforma: è la strada che sta prendendo l'industria".

Alla domanda su qual è il suo parere personale sulla questione, Hamaguchi ha aggiunto "Questa è solo un'opinione personale, ma io stesso ho una Xbox. Penso che sia un'ottima piattaforma hardware. Mi piace la Xbox".