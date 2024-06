Octopath Traveler 2 è uscito a sorpresa su Xbox e Game Pass, disponibile da ora

Con uno strano ma decisamente gradito lancio a sorpresa, Square Enix ha pubblicato in queste ore Octopath Traveler 2 su Xbox One e Xbox Series X|S, disponibile anche direttamente attraverso Game Pass anche nella versione PC.

Vengono dunque confermate le voci che erano emerse nei giorni scorsi, sull'arrivo del gioco all'interno del catalogo di Game Pass, con l'ottimo RPG nipponico di Square Enix che arriva dunque in questo formato e direttamente accessibile dagli abbonati al servizio Microsoft.

Il lancio di Octopath Traveler 2 su Xbox è anche accompagnato da una sostanziosa patch disponibile per tutte le versioni, che aggiunge alcune battaglie aggiuntive dopo la fine della storia principale e varie modifiche e miglioramenti effettuati in termini di quality of life.