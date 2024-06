Goddes of Victory: Nikke, il cosplay di D da Xenon_ne è incredibile

Anche Goddes of Victory: Nikke può rappresentare un notevole serbatoio di idee per le cosplayer, come dimostra questo splendido cosplay di D da parte di Xenon_ne, che trasforma il personaggio in un'interpretazione in carne ossa perfetta ma anche molto peculiare.

Si è parlato molto del gioco soprattutto in seguito alla popolarità raggiunta dal team coreano Shift Up per il recente Stellar Blade su PS5, ma Goddes of Victory: Nikke è in effetti un vero e proprio fenomeno di tendenza in Asia, soprattutto nel mercato coreano, come sparatutto free-to-play in grado di guadagnare quantità di soldi spropositate.

Gli ingredienti che lo legano a Stellar Blade sono piuttosto evidenti: anche in questo caso si nota il connubio tra belle fanciulle e azione serrata, con un gruppo di giovani combattenti che si ritrova a lottare su vari fronti all'interno di una struttura da sparatutto in terza persona.