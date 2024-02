Genshin Impact: il cosplay di Arlecchino da xenon_ne è un'opera d'arte

Genshin Impact è praticamente una riserva inesauribile di soggetti per cosplayer, considerando il suo ampio roster di personaggi che continua ad espandersi di aggiornamento in aggiornamenti, e non stupisce che alcuni di questi siano particolarmente complessi, visti gli ornamenti tipici di alcune di queste figure, come possiamo vedere anche in questo cosplay di Arlecchino da parte di xenon_ne.

Chiamato anche The Knave, si tratta del quarto degli 11 Fatui Harbingers, attuale direttore della House of the Hearts, i membri della quale si rivolgono a questa come "Padre", visti come dei bambini da Arlecchino.

Origini, storia e caratteristiche di questo personaggio restano piuttosto misteriosi, ma il suo aspetto ha già attirato molto l'interesse delle cosplayer, come dimostra questa ottima interpretazione da parte di Xenon_ne.