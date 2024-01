Genshin Impact: il cosplay di Navia firmato da Peachmilky_ è una replica perfetta

Passano gli anni, ma il cast di Genshin Impact continua ad ingrandirsi tramite i costanti aggiornamenti pubblicati da Hoyoverse. Peachmilky_ ci propone un cosplay di Navia, una delle ultime new entry dell'action RPG free-to-play proveniente dalla regione di Fontaine, ispirata alla Francia.

Nonostante la giovane età Navia è la presidentessa della Spina di Rosula, un'organizzazione che ha l'obiettivo di aiutare la popolazione di Fontaine e di indagare in problemi in cui neppure gli ufficiali della Garde non possono o vogliono prendere in carico. Si tratta di un personaggio 5 stelle, dunque della massima rarità, e il suo stile di gioco mescola fendenti con la Claymore e raffiche di fuoco con il suo "gunbrello".