Nier: Automata, il cosplay di A2 di Shirogane-sama è sempre magnetico e glaciale

Oltre al personaggio principale B2, tra i soggetti preferiti c'è sicuramente anche la qui presente A2, altra ragazza/androide caratterizzata da un design molto accattivante, per così dire. In questo caso, l'esperta Shirogane-sama ha effettuato davvero una fantastica ricostruzione del costume .

Il motivo del successo di Nier: Automata in ambito cosplay è facilmente intuibile, guardando i numerosi esempi usciti finora: basandosi su un cast di personaggi affascinanti , in particolare per quanto riguarda le protagoniste, queste figure rimangono facilmente impresse nell'immaginario comune e forniscono molte fonti d'ispirazione.

Nier: Automata rimane sempre una grande fonte di ispirazione per reinterpretazioni varie da parte delle cosplayer, oltre ad essere diventato un grande successo videoludico, e questo può essere visto ancora una volta in questo cosplay di A2 da parte di Shirogane-sama , davvero notevole.

L'A2 di Shirogane

La bella modella è calata perfettamente nel personaggio, replicandone alla perfezione il costume e l'aspetto generale, compresa l'iconica capigliatura argentea.



Il set era già noto ma lo scatto in questione è inedito, ed è stato utilizzato da Shirogane-sama, come riferito nel messaggio, per iniziare il 2024 nel migliore dei modi. Il tutto rende notevole la somiglianza con l'originale, replicando la tipica bellezza glaciale di YoRHa Type A No.2, nota anche semplicemente come A2.

