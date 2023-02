Nier: Automata, il cosplay di A2 di Jannet è fascinoso e glaciale

Nier: Automata rappresenta ancora una grande fonte di ispirazione per reinterpretazioni varie da parte delle cosplayer, e ciò è dimostrato ancora una vota da questo cosplay di A2 da parte di Jannet, davvero splendido e glaciale.

Il titolo è tornato alla ribalta, di recente, anche grazie alla nuova serie animata ispirata al gioco Square Enix, intitolata NieR: Automata Ver1.1a da poco avviata e momentaneamente interrotta per cause di forza maggiore (il Covid pare abbia colpito alcuni membri essenziali dello staff), che ha aggiunto ulteriore spinta al successo già riscosso in ambito videoludico.

Il motivo del successo di Nier: Automata in ambito cosplay è facilmente intuibile, basta vedere i numerosi esempi usciti finora: basandosi su un cast di personaggi carismatici e affascinanti, in particolare per quanto riguarda le ragazze/ginoidi combattenti, queste figure rimangono facilmente impresse nell'immaginario comune e forniscono molte fonti d'ispirazione.

Oltre alla protagonista B2, tra i soggetti preferiti c'è indubbiamente anche la qui presente A2: d'altra parte, entrambe sono caratterizzate da un design molto accattivante, per così dire. In questo caso, l'esperta JannetinCosplay ha effettuato davvero una fantastica ricostruzione del costume.

La modella è calata perfettamente nel personaggio, replicandone alla perfezione il costume e l'aspetto generale, compresa l'iconica capigliatura argentea e la caratteristica katana di YoRHa Type A No.2, nota anche semplicemente come A2.

