Persona 5: il cosplay di Tae Takemi di Xenon_ne è pronto per visitarci

Con il recente rilascio del terzo e quarto capitolo in versione modernizzata, Persona 5 è tornato alla carica anche come soggetto per le cosplayer, come vediamo in questo caso con il cosplay di Tae Takemi da parte di Xenon_ne, che risulta sempre più accurato, in questo caso con la dottoressa pronta a visitarci.

Il personaggio in questione è forse tra i meno sfruttati in ambito di cosplay, non essendo propriamente tra quelli principali e maggiormente centrali nella storia del gioco, ma a modo suo è dotata di notevole fascino ed è ormai una sorta di specializzazione per la modella in questione, che abbiamo già visto all'opera sul medesimo soggetto. Si tratta di una dottoressa che gestisce una clinica a Yongen-Jaya, non lontano dal Café Leblanc.

Si tratta, inoltre, della maggiore fornitrice di assistenza medica e medicinali vari nel corso del gioco, dunque è un personaggio che ricorre spesso all'interno di storia di Persona 5 e che ha una funzionalità precisa anche in ambito gameplay. Come riferito da Morgana, è dotata di un "interessante gusto in termini di moda", cosa che emerge chiaramente dal suo particolare outfit che mischia il camice da dottoressa con abiti decisamente più aggressivi.

Questi ultimi sono messi in grande risalto nel cosplay di Xenon_ne, che ovviamente punta in maniera particolare sul lato seducente del personaggio anche oltre a quello che emerge in maniera naturale dalla sua rappresentazione originale. In ogni caso, è un'altra esecuzione ad altissimi livelli da parte della cosplayer, che si sta dimostrando da tempo una delle più preparate in quest'ambito.

