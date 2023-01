Quali sono i migliori JRPG realizzati in occidente?

Ormai la produzione di JRPG occidentali è molto sostenuta, vuoi per via della presenza di una buona quantità di appassionati, vuoi per il diffondersi di tool di sviluppo che hanno facilitato enormemente il lavoro di chi prova il desiderio di cimentarsi con il genere (pensate a RPG Maker). L'uscita di titoli sempre nuovi, compresi alcuni capolavori come Chained Echoes, rende particolarmente interessante stilare un elenco dei migliori JRPG realizzati in occidente , che riserva non poche sorprese. Ma prima ha senso rivedere velocemente la storia del genere per capire com'è nato.

Gli albori

Fu grazie ai computer che i giochi di ruolo si diffusero in Giappone

Quello dei giochi di ruolo giapponesi, o JRPG, è un genere nato in condizioni particolari, quasi da un fraintendimento, sommato a delle grosse limitazioni tecnologiche. Erano gli inizi degli anni '80 e in Giappone gli appassionati giocavano ai più famosi titoli provenienti dall'occidente, come gli Ultima o i Wizardry. L'industria dei videogiochi casalinghi era agli albori e i primi computer ad arrivare nelle case erano di produzione americana. In particolare Apple con il suo Apple II aveva trovato un terreno fertile, lì dove di fatto non c'era ancora nessuna offerta a soddisfare una domanda crescente. Alle fine del 1981 arrivò però il PC-6001 di NEC di produzione giapponese, pensato per il solo mercato locale, che aveva bisogno di software per affermarsi. Dà lì deriverà un'ampia produzione di computer, che saranno fondamentali per far crescere il mercato interno e allevare talenti (molti sviluppatori inizieranno la loro carriera lanciando giochi per computer, perché più economico che farlo per le console diffuse allora).

un'immagine di Dranchizuma no Yuuwaku

In uno scenario comunque acerbo, alcuni editori, visto l'interesse del pubblico, si gettarono sulla produzione di titoli definiti giochi di ruolo, pur non essendo necessariamente tali, come Khufu-Ou no Himitsu di Koei, che era in sostanza un gioco d'azione più lento. I primi sviluppatori giapponesi che affrontarono il genere erano impreparati a definire gli elementi di base che lo formavano, ma copiando dai modelli occidentali non impiegarono molto tempo ad avere una loro produzione autoctona, con anche dei tratti e dei temi unici. In particolare Koei si distinse nel tentativo di legare i giochi di ruolo ai contenuti per adulti, in scenari più realistici, semplificando al contempo alcune meccaniche considerate troppo complesse per il target cui si rivolgevano. Ne nacquero ad esempio giochi di ruolo come Dranchizuma no Yuuwaku, in cui il giocatore interpretava un venditore di preservativi porta a porta nella sua missione di vendere sempre più merce.

Alcuni proto-JRPG non avevano ancora incamerato la cultura otaku

Questo per far capire che più gli sviluppatori giapponesi prendevano confidenza con il genere, più si staccavano dai modelli occidentali, sia nelle meccaniche di gioco, attuando di fatto una semplificazione sistematica, sia nello stile, abbandonando quello fantasy classico per incamerare la cultura otaku, inizialmente soprattutto negli artwork e in alcuni dettagli, come la colorazione delle capigliature.

Da qui nacquero i tre pilastri dei giochi di ruolo giapponesi, tutti pubblicati nel 1984: Dragon Slayer di Yoshio Kya, Mugen no Shinzou di Kazunari Tomi e Hydlide di Tokihiro Naitou. Il primo era un dungeon crawler difficilissimo, che funse da modello per la hit Xanadu, dello stesso designer, uscito l'anno successivo; il secondo era una specie di Ultima con combattimenti a turni alla Wizardry e ritratti dei mostri, da cui prenderà il là il filone principale dei JRPG, quello più classico portato al successo da Dragon Quest; il terzo è sostanzialmente un gioco di ruolo d'azione la cui formula si ritroverà in The Legend of Zelda di Shigeru Miyamoto, altro filone floridissimo.