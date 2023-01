Castlevania Chronicles II Simon's Quest disponibile, è un remake fanmade di Castlevania II per NES

Vi sentite organi della serie Castlevania? Intanto che aspettiamo che Konami si dia una mossa a farla resuscitare, potete giocare a Castlevania Chronicles II Simon's Quest per PC di Warmachine Studios. Si tratta di un remake realizzato "da fan per i fan", come ci tengono a precisa gli sviluppatori, di Castlevania II: Simon's Quest per NES. Naturalmente è scaricabile gratuitamente.

Qui di seguito potete anche vedere il trailer di lancio, che mostra un lavoro davvero impressionante (considerando che l'autore non riceverà altro che la gloria in premio... sempre che Konami non gli blocchi il gioco).

Link per scaricare Castlevania Chronicles II Simon's Quest

Link per scaricare la colonna sonora

Tra le caratteristiche più rilevanti del gioco ci sono da segnalare: l'aggiunta di un moneta usabile per i potenziamenti (quindi non bisogna più usare i cuori); dei livelli completamente rivisti, tutti con i loro boss; l'aggiunta di un sistema di caricamento e salvataggio della partita al posto dell'uso delle password (che non esistono più); nuove armi secondarie, con il ritorno dell'ascia e della croce; supporto per i controller compatibili con i driver Xbox; mappa del mondo; colonna sonora remixata; sequenze d'intermezzo FMV; finali multipli e altro ancora.

Insomma, giocatevi, perché ne vale la pena (e non si paga niente per farlo).