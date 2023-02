Ubisoft+ per Xbox potrebbe essere vicino, secondo Windows Central

Alcuni indizi si stanno addensando sulla possibilità che Ubisoft+ sia ormai in dirittura d'arrivo nell'ecosistema Xbox, come riferito anche da Windows Central e in base alla scoperta di alcune icone e anche un codice identificativo nello Store che sembra riferirsi proprio al servizio su abbonamento di Ubisoft, che potrebbe essere vicino al lancio.

In effetti, Ubisoft+ per Xbox è stato già riportato in passato, ma non ha avuto ancora una finestra di lancio ufficiale né ulteriori informazioni, dunque è possibile che qualche novità sia destinata ad arrivare nel prossimo periodo. Si tratta, come molti sapranno, di un servizio su abbonamento organizzato da Ubisoft, che offre la possibilità di accedere a un ampio catalogo di giochi della compagnia francese oltre ad altri vantaggi, tutti legati sempre all'universo di Ubisoft.

In base a quanto riferito da Windows Central, sono emerse delle icone che sembrano fare esplicito riferimento a Ubisoft+, con il simbolo del servizio che, verosimilmente, verrà applicato ai thumbnail dei giochi che possono essere scaricati e avviati dagli abbonati a tale servizio.

Queste icone sono state scoperte dopo l'ultimo aggiornamento di sistema di Xbox, dunque fanno pensare a un lancio vicino, a questo punto, per per Ubisoft+.

Le icone scoperte su Xbox, forse collegate a Ubisoft+

Non solo, proprio nelle ore scorse anche il noto leaker Aggiornamenti Lumia, che effettua regolarmente dei controlli sul database di Xbox e Microsoft Store, ha rilevato un codice prodotto che sembra proprio riferirsi al catalogo del servizio Ubisoft.



A questo punto attendiamo informazioni: la speranza di molti è che Ubisoft+ possa essere inserito all'interno di Xbox Game Pass Ultimate, come successo in precedenza con EA Play, ma considerando il prezzo piuttosto alto dell'abbonamento Ubisoft questa visione sembra poco probabile. Più possibile il semplice inserimento del servizio su abbonamento come opzione da poter attivare direttamente da Xbox, affiancato alle altre sottoscrizioni, a meno che non venga studiato un tier di Game Pass appositamente studiato per integrare anche Ubisoft+.

La lista di giochi emersi nel database e potenzialmente previsti all'interno del servizio Ubisoft+ su Xbox comprende i seguenti titoli:

Assassin's Creed Chronicles: China

Assassin's Creed Chronicles: India

Assassin's Creed Chronicles: Russia

Assassin's Creed III Remastered

Assassin's Creed IV Black Flag

Assassin's Creed Rogue Remastered

Assassin's Creed: The Ezio Collection

Assassin's Creed Valhalla

Family Feud

Far Cry 3 Classic Edition

Far Cry 4

Far Cry 6

Monopoly Madness

Monopoly Plus

Rabbids: Party of Legends

Rayman Legends

Riders Republic

Scott Pilgrim vs the World: The Game - Complete Edition

The Crew 2

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint

Tom Clancy's The Division 2

Trivial Pursuit

Uno

Watch Dogs Legion

È probabile che si tratti comunque di una lista parziale visto che non corrisponde a quella standard, a meno che l'abbonamento non sia appunto "ridotto", cosa che allora potrebbe rilanciare l'ipotesi di un suo inserimento all'interno di Xbox Game Pass Ultimate.