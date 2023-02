Fable è giocabile, stando al profilo LinkedIn di uno sviluppatore di Playground Games

Fable, il primo tentativo di Playground Games fuori dal mondo dei giochi di guida, esiste in forma giocabile. A dirlo sul suo profilo LinkedIn è il producer Vijay Gill, che descrive parte del suo lavoro sul gioco, ossia quello di preparare e facilitare test dello stesso e di preparare delle build da presentare alle principali parti interessate.

Di base ci troviamo di fronte alla classica non notizia (la vera notizia sarebbe se Fable non fosse ancora giocabile), perché è naturale che durante lo sviluppo vengano preparate delle build per eseguire dei test (anche di singoli sistemi di gioco) e che ci siano delle figure di riferimento a cui mostrare i progressi.

In questo caso immaginiamo che il team di sviluppo debba rendere conto dei progressi fatti in particolare ai dirigenti di Playground Games e a Microsoft. Parliamo quindi di regolare amministrazione per progetti di questa magnitudo.

Gill di suo dirige la produzione di Fable, quindi è probabile che anch'egli si occupi di presentarlo a chi di dovere.

Comunque sia immaginiamo che a più di qualcuno farà piacere di sapere che i lavori su Fable procedono, anche se le informazioni in merito sono ancora molto scarse. Difficile ipotizzare una possibile data d'uscita da quanto emerso da voci di corridoio e indiscrezioni. Sicuramente non lo vedremo nel 2023.