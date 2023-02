The Last Case of Benedict Fox su Xbox Game Pass ha una data d'uscita ufficiale

Il team Plot Twist e Microsoft annunciano la data d'uscita ufficiale di The Last Case of Benedict Fox, l'interessante metroidvania dalle atmosfere lovecraftiane che sarà disponibile il 27 aprile 2023 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S attraverso anche PC e Xbox Game Pass.

Protagonista del nuovo provato che abbiamo pubblicato proprio in queste ore, The Last Case of Benedict Fox rappresenta uno dei titoli indie più interessanti di questa prima parte dell'anno, per stile adottato, storia e contenuti di gioco. Aveva prima un periodo di uscita piuttosto vago, annunciato alla Gamescom 2022, ma ora c'è finalmente una data d'uscita precisa per il gioco, fissata dunque per il 27 aprile.

Il titolo si sviluppa come una sorta di metroidvania in "2,5D", per così dire, con il protagonista Benedict Fox che rappresenta una specie di "indagatore dell'incubo" impegnato ad esplorare una vecchia magione alla scoperta degli ultimi segreti del proprio padre.

Le atmosfere in stile anni 20, rimarcate anche da un'accompagnamento musicale tendenzialmente jazz, costruiscono un'estetica quasi espressionista, facendo ottimo uso delle caratteristiche dell'epoca in cui si svolge la storia. Il tutto ovviamente prende una piega molto sovrannaturale e inquietante, visto che Benedict Fox ha a che fare con fantasmi, demoni e mostri, ed è lui stesso accompagnato da un compagno demone che lo aiuta nel risolvere gli enigmi, oltre ad essere collegato in qualche modo a una dimensione oscura.

A questo punto, abbiamo dunque una data d'uscita precisa per The Last Case of Benedict Fox, che va ad aggiungersi alla lineup molto interessante prevista su Xbox Game Pass in questa prima parte del 2023.