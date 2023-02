The Last Case of Benedict Fox: l'anteprima dall'ID@Xbox di un promettente metroidvania

Anche con premesse simili, comunque, i capolavori indie di questo tipo sono contati e non è certo facile dar forma a un mix in grado di colpire l'utente a vari livelli con il fascino eccezionale, per dire, di un Hollow Knight, la creatività di un Guacamelee, o la genialità di un La Mulana. Eppure di recente un peculiare videogioco sviluppato da un piccolo team polacco di circa trenta sviluppatori è riuscito a creare aspettative notevoli tra i fan di alcuni dei titoli appena citati: The Last Case of Benedict Fox ha catturato l'attenzione generale con il suo look a metà tra l'horror e il cartoonesco, e un livello tecnico ben superiore a quello che normalmente ci si aspetta dalle produzioni minori.

Se si parla di titoli indipendenti, i metroidvania sono senza ombra di dubbio uno dei generi più gettonati; d'altronde parliamo di videogiochi prevalentemente 2D, non particolarmente problematici dal punto di vista tecnico, dove sono le capacità nel design degli sviluppatori a influenzare più di ogni altro fattore la qualità generale del prodotto... non dovrebbe sorprendere che in un ambiente in cui è la creatività a farla da padrone molti "nuovi" team puntino spesso a creazioni simili per dimostrare il loro talento e distinguersi dalla massa.

Nel limbo dei ricordi

L'abitazione del padre di Benedict è molto elegante, finché non si scende in profondità...

La presentazione mostrata non è entrata eccessivamente nel dettaglio della narrativa, anche perché partiva già dalla seconda ora della campagna, tralasciando l'introduzione e concentrandosi su una specifica quest. L'opera di Plot Twist (il nome del team, ovviamente) sembra però vantare una trama piuttosto complessa, incentrata sul protagonista - Benedict Fox, appunto - e sulla misteriosa figura di suo padre, trovato morto nella dimora di famiglia.

Benedict non è un comune investigatore, considerando che il suo "partner" altro non è che un demone indissolubilmente legato a lui da un patto, e all'apparenza galvanizzato da qualunque azione allontani il giovane dalla sua natura umana. La misteriosa creatura maligna che lo accompagna, però, offre parecchi vantaggi, tra cui la capacità di sostare in una misteriosa dimensione chiamata limbo e popolata da spiriti e ricordi, assolutamente indispensabile per ricostruire quanto accaduto nell'abitazione e indagare sui suoi misteri. La quest mostrata, in particolare, richiedeva al giocatore di trovare varie parti del corpo artificiale di un golem, creato proprio dal padre di Benedict per motivazioni ignote; quella che è cominciata come una missione abbastanza banale ha tuttavia mostrato immediatamente spunti inattesi legati alla storia, tra cui temi piuttosto pesanti - alcuni ricordi della nonna di Benedict, con uno storico di abusi nei confronti del padre, per dirne una - e la comparsa di una pericolosa organizzazione che vuole eliminare il ragazzo per via dei suoi atipici poteri.

In The Last Case of Benedict Fox si combatte spesso, ma non crediate che il titolo sia privo di enigmi o momenti più calmi e ragionati

Lo stesso Bartek ha definito il gioco un metroidvania con un twist lovecraftiano; è chiaro come l'intento del team non sia solo quello di creare un'esperienza forte dal punto di vista ludico, ma anche ricca di tensione, eventi inquietanti e indizi su cui indagare. Per la cronaca, al di fuori della raccolta di alcuni documenti e oggetti non abbiamo notato vere e proprie fasi investigative durante la demo, eppure i puzzle non mancano e vi è in particolare una curiosa macchina (ottenuta durante la demo) che funziona come una sorta di cifrario di simboli necessario per tradurre certi documenti o aprire passaggi. Insomma, qui non dovrete solo brutalizzare mostruosità nate dalle più profonde paure umane, ma anche spremere le meningi ogni tanto.