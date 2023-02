Everspace 2, abbiamo visto in anteprima lo spettacolare shooter spaziale di ROCKFISH Games

Una trasformazione strutturale come quella appena descritta non è certo facile da portare a termine, eppure quanto visto ci ha impressionato e, se dobbiamo credere ai commenti legati all'early access del gioco, potremmo trovarci a breve per le mani una perla indie da non perdere per gli amanti dei combattimenti spaziali.

L'idea evidentemente è piaciuta ai fan, dato che il kickstarter è stato un successone, e ad oggi Everspace 2 è anche supportato dal progetto ID@Xbox , che è anche il motivo per cui ne stiamo parlando quest'oggi. È infatti proprio durante la presentazione per la stampa organizzata da quest'iniziativa che abbiamo avuto modo di vedere un po' di nuovo gameplay del gioco, commentato dal CEO e co-fondatore della casa Michael Schade .

Un minimo di storia: il primo Everspace è un roguelike spaziale molto apprezzato grazie ai suoi combattimenti frenetici e alla sua riuscita struttura; quando i suoi sviluppatori hanno deciso di creare un seguito, però, non si sono seduti sugli allori, arrivando addirittura a cambiare gran parte della formula del gioco. La decisione è stata quella di trasformare il secondo gioco in un grosso open world (galaxy? Vabbè, ci siamo capiti) con maggior focus sulla narrativa, ed elementi GDR molto marcati, pur mantenendo sistemi fondamentali vicini ai cosiddetti "looter shooter" ed elementi procedurali legati all'equipaggiamento e alle abilità ottenibili.

Cosa succede quando un team indipendente molto ambizioso fa centro con il suo primo gioco? Beh, di norma gli sviluppi possibili sono tre: o il suddetto team implode facendo il passo più lungo della gamba, o dà fondo a tutto il suo talento creando un'imprevedibile evoluzione di quanto fatto in passato, o ancora si dedica a un progetto completamente diverso dimostrando notevole versatilità. Il caso di cui ci occupiamo oggi sembra essere il secondo, dato che abbiamo avuto modo di vedere in anteprima Everspace 2 , e la creatura di ROCKFISH Games dà l'impressione di essere davvero un mostruoso passo avanti rispetto al già ottimo predecessore.

La guerra del clone

La varietà di location in Everspace 2 sembra nettamente maggiore rispetto al passato. Vi saranno addirittura mappe sotterranee e subacquee

Come già accennato, in Everspace 2 la storia sembra avere un'importanza nettamente maggiore, anche per via della natura molto più vicina agli action GDR del nuovo titolo. Voi vestite ancora una volta i panni del clone di Adam Roslin (personaggio importante per il background della serie) che, dopo aver riacquistato i suoi ricordi originali e ottenuto un ciclo vitale normale, sta cercando di stare il più lontano possibile dai guai nascondendosi su una pacifica colonia di minatori. Inevitabilmente, tutto va storto quando un gruppo di fuorilegge attacca il rifugio, il protagonista si ritrova costretto a difenderlo attivamente, e la battaglia attira l'attenzione delle forze coloniali che gli stanno dando la caccia (tutti i cloni di Roslin hanno una taglia sulla testa nell'universo di Everspace). Ci si ritrova quindi coinvolti quasi immediatamente in una serie di eventi apocalittici, il cui risultato finale potrebbe decidere ben più del semplice destino del redivivo Adam.

Ovviamente in Everspace 2 non manca la visuale in prima persona. Vi sarà anche la possibilità di disattivare le automatizzazioni nel movimento, per un'esperienza più "simulativa"

La narrativa non si discosta molto dalle classiche epiche sci-fi a cui varie altre produzioni ci hanno abituato ed è difficile valutarne adesso l'effettivo valore, ma è comunque piacevole il fatto che rappresenti un'ulteriore spinta ad avanzare in questo seguito, dato che vi sono ben sei compagni a disposizione e che gli sviluppi della trama stavolta portano ad esplorare ambientazioni molto più curate e ricche rispetto al passato. Tra quelle mostrate vi sono addirittura mappe subacquee e sotterranee, oltre che ricchi centri di commercio plausibilmente importanti per potenziare le proprie navi.

Notate che abbiamo usato il plurale, perché da quanto detto vi saranno ben nove classi di navi disponibili, con caratteristiche molto differenti l'una dall'altra. Principalmente si parla di mobilità, velocità, resistenza degli scudi e dell'armatura, tuttavia ogni navicella dispone anche di una abilità ultimate unica, che ne stabilisce per certi versi il "ruolo". Il resto dell'equipaggiamento, invece, non sembra limitato dalle specializzazioni, e sia la rarità che tipologia delle armi viene gestita ancora una volta da un sistema procedurale, che sembra offrire una varietà offensiva enorme al giocatore.