The Last Case of Benedict Fox: nuovo trailer gameplay con periodo di uscita dalla Gamescom 2022

Al Future Games Show della Gamescom 2022 del 25 agosto 2022 è stato mostrato The Last Case of Benedict Fox in arrivo su PC e Xbox Series X|S, anche su Game Pass sin dal D1. La data di uscita è fissata per un generico "primavera 2023".

La descrizione di The Last Case of Benedict Fox recita: "Discendi in un limbo di ricordi fatiscenti nei panni di Benedict Fox, un sedicente investigatore legato al suo compagno demone. Sfrutta questo legame sacrilego per esplorare le menti di coloro che sono deceduti di recente in cerca di indizi man mano che scopri i misteri di un'immensa villa decadente, il luogo del macabro omicidio di una giovane coppia, e la scomparsa del loro bambino. Immergiti in un mondo oscuro e intrigante pieno di organizzazioni segrete, rituali proibiti e crimini a sangue freddo in un'avventura arcana animata con un affascinante stile artistico che ricorda Tim Burton."

Abbiamo visto anche Aliens Fireteam Elite: Pathogen, un nuovo DLC per lo sparatutto cooperativo.