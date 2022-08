Tainted Grail: The Fall of Avalon presentato con un trailer al Future Games Show

Durante la serata del Future Games Show è stato annunciato e presentato Tainted Grail: The Fall of Avalon con un trailer che ha mostrato varie fasi di gameplay.

Sviluppato da Awaken Realms, si tratta di un action RPG open world con visuale in prima persona che ricorda piuttosto da vicino la tradizione classica di Bethesda, caratterizzato da un'ambientazione fantasy medievale che mischia elementi tipici del genere con altre cose più particolari e fantasiose.

Si tratta di un RPG open world ricco di quest che propongono situazioni di gioco piuttosto diverse tra loro. Si tratta peraltro di un adattamento di un gioco da tavolo omonimo, che mette in scena una rivisitazione del ciclo di Re Artù in una versione decisamente più oscura e inquietante.

In questo mondo alternativo, Re Artù è morto e tutto quello che ha costruito sta cadendo a pezzi, con forze oscure che si insinuano ovunque e gli uomini costretti a doversi difendere da minacce che emergono in successione.

In tutto questo, siamo chiamati a cercare di salvare il mondo una quest dietro l'altra, affrontando mostri e creature malvagie e cercando di rimettere ordine in quello che era un mondo ideale, decisamente caduto in rovino dopo i tragici eventi. Non c'è ancora una data d'uscita per Tainted Grail: The Fall of Avalon, ma il gioco intanto è progredito nello sviluppo, come dimostra questo nuovo trailer direttamente dalla Gamescom 2022.