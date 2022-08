Floodland annunciato con un trailer alla Gamescom 2022

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2022 è stato presentato con un trailer Floodland, uno strategico gestionale dal tema fortemente ecologista, che sembra davvero ben fatto.

La data d'uscita è stata fissata al 15 novembre 2022 su PC.

Il trailer inizia mostrando alcuni dei disastri ecologici creati dagli esseri umani che, nel gioco, hanno creato uno scenario critico, in cui i superstiti della nostra specie devono lottare per sopravvivere. Quindi viene mostrato del gameplay, che sembra avere elementi 4X. Staremo a vedere.

Leggiamo i dettagli ufficiali del gioco:

Un'immagine del gioco

Riunisci L'umanità - Plasma La Società

Il cambiamento climatico ha scatenato una serie di eventi devastanti per il mondo. L'innalzamento degli oceani ha sommerso le coste. Solo tu puoi aiutare l'umanità a salvarsi guidando il tuo gruppo di sopravvissuti sulla via della redenzione. Inizierai la tua avventura con un manipolo di compagni: per ricostruire la società dovrai trovare risorse, riscoprire la tecnologia e mantenere la pace tra fazioni in lotta.

Esplora E Sfrutta

Il mondo non è più quello che conoscevi: si è trasformato in un insieme di isole e paludi abitate da gruppi isolati di sopravvissuti. Dovrai esplorarlo e raccogliere le poche risorse rimaste. Aiuta chi puoi e affronta chi non condivide la tua visione del futuro.

Espandi La Tua Colonia

Una città non è fatta solo di abitanti. Servono cibo, abitazioni, acqua e un sistema sanitario: la lista è lunga e variegata. Dovrai riscoprire la scienza lavorando su un Albero della tecnologia, ampliare gli edifici e formare specialisti. Sarà compito tuo provvedere a tutte queste necessità, ma le risorse, lo spazio e la manodopera che avrai a disposizione sono molto limitate.

La Legge Sei Tu

Una società vale quanto le sue leggi e sarai tu a doverle stabilire. Inaugurerai una nuova età dell'oro di uguaglianza o creerai una dittatura? Non tutti i gruppi condivideranno la tua visione e le tue scelte avranno un grande impatto sul futuro dell'insediamento. Un obiettivo comune e una situazione di armonia renderanno la tua società più produttiva. Dovrai definire il tuo sistema legale, seguirne l'evoluzione e sceglierne l'orientamento sull'Albero della legge. Ovviamente, ogni scelta avrà le sue conseguenze.

Infinite Possibilità

Ogni partita è diversa: mappe, eventi e composizione del mondo vengono generati casualmente, regalandoti ogni volta una nuova esperienza.

La Gamescom 2022 ha segnato il ritorno della fiera videoludica di Colonia, con anche quello degli eventi collegati, come questo, che sono ormai la principale fonte di annunci per i videogiochi.