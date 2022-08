Goat Simulator 3, nuovo trailer del gameplay alla Gamescom 2022

Goat Simulator 3 è stato mostrato con un nuovo trailer del gameplay, commentato dagli sviluppatori appositamente per il Future Games Show, nell'ambito della Gamescom 2022.

In uscita il 17 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Goat Simulator 3 includerà una marea di opzioni per la personalizzazione della capra, il cui aspetto potrà essere modificato facendole indossare cappelli, tutine, occhiali e quant'altro.

Nel gioco avremo modo di cimentarci con l'ormai ben noto sandbox completamente fuori di testa che caratterizza il franchise, liberi di muoverci e distruggere qualsiasi cosa, sperimentando situazioni man mano più assurde.

Non è tutto: potremo affrontare la campagna di Goat Simulator 3 da soli oppure in modalità cooperativa per un massimo di quattro partecipanti, condividendo la progressione.