Soulstice: demo PC disponibile

In occasione del Future Game Show della Gamescom 2022 Reply Game Studios ha annunciato la disponibilità della demo PC di Soulstice, che potete andare a scaricare immediatamente da Steam.

Demo di Soulstice su Steam

Leggiamo la sinossi del gioco:

L'equilibrio del Sacro Regno di Keidas viene compromesso quando i feroci "Spettri" squarciano il Velo, portando morte e distruzione. Gli Spettri corrompono le proprie vittime e possono persino impossessarsi dei loro corpi, trasformandosi in mostri inarrestabili che danno la caccia alla gente comune. Le "Chimere", guerrieri ibridi forgiati dall'unione di due diverse anime, rappresentano l'unica speranza dell'umanità.

Briar e Lute sono due sorelle che sono state trasformate in una Chimera. Briar ha acquisito una forza e una resistenza sovrumane, mentre Lute, che è stata sacrificata per legare la sua anima a quella della sorella, è diventata uno Spirito dai poteri mistici. Doppiate entrambe da Stefanie Joosten (Metal Gear Solid V), Briar e Lute vengono inviate in missione per riconquistare una città in rovina che è stata invasa dagli Spettri. L'Ordine a cui appartengono, però, ha in serbo un piano più complesso.

La Gamescom 2022 ha segnato il ritorno della fiera videoludica di Colonia, con anche quello degli eventi collegati, come questo, che sono ormai la principale fonte di annunci per i videogiochi.