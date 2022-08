The Chant: nuovo gameplay trailer dalla Gamescom 2022 dell'horror psichedelico

In occasione del Future Games Show della Gamescom 2022, il publisher Prime Matter e gli sviluppatori di Brass Token hanno presentato un nuovo gameplay trailer di The Chant, gioco d'azione e avventura di stampo horror psichedelico in arrivo su PS5, Xbox Series X|S e PC in autunno.

Nel filmato il creative director Mike Supra riassume la trama e le caratteristiche salienti del gioco. Ambientato su un'isola remota, in The Chant i giocatori dovranno sopravvivere a una miriade di pericoli che si sono scatenati dopo che un rituale spiritico è andato terribilmente storto, aprendo un portale per la dimensione da incubo chiamata The Gloom.

Questa assorbe l'energia negativa e farà impazzire il protagonista e gli altri personaggi, attingendo dalle loro ansie e paure per dare vita a creature interdimensionali terrificanti. Per sopravvivere dovremo svelare i misteri di un culto new age degli anni anni '70 per rafforzare mente e corpo e invertire il rituale spirituale prima che sia troppo tardi.

Nei panni di Jessica Briars, una delle partecipanti al raduno spiritico, il nostro obiettivo sarà quello di indagare sui segreti dell'isola e di un culto misterioso, affrontando nel mentre abomini di varia natura, nonché le altre persone che hanno partecipato al ritiro, ora completamente impazzite.

The Chant sarà disponibile a partire dal 3 novembre 2022 per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Se ancora non lo avete fatto, ecco la nostra anteprima dell'horror psichedelico di Brass Token pubblicata alla fine dello scorso anno.