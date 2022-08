Deliver Us Mars, nuovo trailer del gameplay alla Gamescom 2022

Deliver Us Mars è stato presentato con un nuovo trailer del gameplay nel corso del Future Games Show, durante la Gamescom 2022. Come sappiamo, il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Rinviato al 2 febbraio 2023, Deliver Us Mars ci coinvolgerà in una nuova avventura spaziale, alle prese stavolta con l'affascinante e misterioso pianeta rosso. Quali segreti nasconde? Saremo in grado di rivelarli?

"Dieci anni dopo la missione di Fortuna, l'umanità è sull'orlo dell'estinzione", si legge nella sinossi del gioco. "Dopo una misteriosa richiesta di soccorso da Marte, unisciti alla Zephyr e al suo equipaggio mentre si dirigono sul pianeta rosso per recuperare le navi coloniali ARCA rubate dal misterioso Outward e, con loro, assicurare la sopravvivenza della razza umana."

"Viaggia dalla Terra verso la superficie di Marte e resisti al suo ambiente arido e spietato mentre speri di scoprire i segreti dell'Outward. Usa cervello e muscoli per superare ostacoli fisici e mentali, trovare le ARCHE e svelare la ragione di chi ha inviato la richiesta di soccorso che ti ha portato lì."

"Goditi un'esperienza narrativa curata e avvincente, con meccaniche di gioco assolutamente coinvolgenti. Ogni momento è rifinito nei minimi dettagli per creare una storia piena di suspense ed emozioni, grazie alle musiche del compositore premiato Sander Van Zanten, motion capture di altissimo livello, grafica mozzafiato e ombre e riflessi in tempo reale con il ray tracing realizzate da Unreal Engine."