Deliver Us Mars rinviato al 2023, ecco la nuova data di uscita

Deliver Us Mars è stato rinviato al 2023, nello specifico il gioco sarà disponibile a partire dal 2 febbraio 2023: lo ha rivelato il team di sviluppo, KeokeN Interactive, spiegando i motivi per cui è stato necessario prendere questa decisione.

Annunciato con un trailer al Future Games Show 2022, Deliver Us Mars avrebbe dovuto fare il proprio debutto su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One il prossimo 27 settembre, ma gli autori hanno capito che si tratta del loro progetto più ambizioso e che era dunque necessario più tempo.

"Per noi è importante che questa esperienza si presenti nelle migliori condizioni possibili al lancio", ha scritto lo studio. "Con ciò in mente, abbiamo stabilito tutti insieme di prendere la difficile decisione di spostare la data di uscita al 2 febbraio 2023 così da assicurarci che Deliver Us Mars sia all'altezza delle aspettative."

"Pur essendo consapevoli che questa notizia potrebbe contrariarvi, siamo entusiasti che potrete provare le sfide di Marte, attraversare un ambiente ostile e scoprire i segreti delle ARK. La vostra pazienza ci permetterà di offrirvi il miglior gioco possibile."

KeokeN Interactive ha infine annunciato che Deliver Us Mars verrà mostrato con un nuovo trailer durante la Gamescom 2022, nello specifico il 24 agosto.