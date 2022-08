God of War: Ragnarok, il trailer Myths of Midgard racconta l'epopea di Kratos e Atreus

Il canale YouTube di Sony PlayStation ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a God of War: Ragnarok. Intitolato Myths of Midgard, il filmato si pone come una sorta di riassunto delle avventure di Kratos e Atreus nel precedente gioco.

Il video è presentato da due narratori d'eccezione: il saggio e chiacchierone Mimir, una vecchia conoscenza per chiunque abbia giocato al God of War del 2018, e l'attrice Felicia Day (The Guild, Supernatural). Questa strana coppia riassume i passaggi più importanti dell'epopea di Kratos e Atreus sfogliando le pagine di un libro illustrato, dall'incontro con lo "Sconosciuto" fino all'arrivo nella terra dei giganti dove si concludono le vicende del gioco.

La storia di Kratos e Atreus tuttavia non è affatto conclusa e continuerà in God of War Ragnarok, che vi ricordiamo sarà disponibile nei negozi dal 9 novembre 2022 in esclusiva per PS5 e PS4. Ad attenderli ci sarà nuove sfide e nemici, nonché l'imminente inizio del Ragnarok, un evento che secondo le leggende porterà alla fine del mondo.

Giusto pochi giorni fa è trapelata in rete una concept art che ritrae Odino, il padre delle divinità norrene.