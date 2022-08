God of War Ragnarok: spunta una concept art di Odino tramite un leak

Mancano circa tre mesi all'uscita di God of War Ragnarok e i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco di Sony Santa Monica Studio. Abbiamo già visto molto di questa avventura, ma ora possiamo scoprire qualcosa di più tramite un leak: parliamo di una concept art di Odino.

L'immagine, che potete trovare nel post di Reddit poco sotto tramite il link di tumblr, è stata condivisa da AestheticGamer, noto anche come Dusk Golem. Si tratta di un leaker molto famoso e affidabile. Possiamo quindi ritenere l'immagine autentica.

Ovviamente, in quanto concept art, potrebbe non essere completamente rappresentativa della versione finale di Odino all'interno del gioco. Inoltre, è possibile che la concept art sia vecchia e che la versione finale del personaggio di God of War Ragnarok sia differente.

Dusk Golem afferma di essere in possesso di varie "cose" riguardo a God of War Ragnarok. Supponiamo parli di altre immagini e informazioni, magari anche dense di spoiler. Il leaker pare però aver deciso di condividere unicamente questa immagine. Non pubblicherà altro e probabilmente è meglio così.

L'unico suo commento su Odino, inoltre, è che ha un aspetto diverso da quanto avrebbe immaginato. Non vi diremo com'è nell'immagine, così da evitarvi spoiler nel caso nel quale non vogliate saperlo. Per tutti gli altri, diteci, vi aspettavate qualcosa di diverso?

Ricordiamo che nei miti Odino è descritto come un dio che conosce molti segreti. Ha dato un occhio in cambio della saggezza e per ottenere la conoscenza si è impiccato all'albero del mondo, Yggdrasil, e si è trafitto con una lancia: quando la vita lo stava per lasciare, ha compreso le rune e la magia. Odino è un viaggiatore che si muove travestito per non farsi riconoscere. Odino, in certi sensi, è anche il dio della guerra e le vittorie in battaglia sono merito suo.

Vi lasciamo infine a un nostro speciale dedicato che vi porta alla scoperta di Thor, dio del tuono (e della fertilità).