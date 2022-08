PS Store: Sony ha risolto il "problema" della sezione Novità

Come segnalato da un utente su NeoGAF, pare che Sony abbia risolto un "problema" (sempre che così lo si voglia definire) del PS Store. Il negozio digitale, infatti, propone una sezione dedicata alle Novità, ovvero agli ultimi giochi pubblicati. Il punto però è che questa sezione era sommersa da piccoli giochi di bassa qualità.

Uno dei problemi degli store digitali, nel momento nel quale rendono più semplice per gli sviluppatori indipendenti pubblicare i propri videogame, è che vengono sommersi di giochi di basso livello e di basso prezzo, spesso pensati per attirare giocatori in cerca di trofei facili (e vi è un videogame che si prende gioco di questa pratica, proprio in arrivo su PlayStation). Anche il PS Store soffriva di questo problema e la sezione novità, gestita in ordine cronologico, era praticamente inutile per trovare i giochi migliori da poco pubblicati.

Ora, come confermato da noi stessi tramite PS5, possiamo vedere che la sezione è ordinata per numero di download, prendendo in considerazione gli ultimi giochi usciti. In questo modo si può vedere subito quali sono i migliori giochi (o perlomeno quelli che hanno attirato più l'attenzione) dell'ultimo periodo, senza dover passare attraverso decine e decine di "finti" videogiochi. Qui sotto potete vedere un esempio condiviso su NeoGAF che mostra la lista attuale in versione USA.

PSN, sezione novità

Questa soluzione forse rischia di mettere in ombra quegli indie di qualità da poco pubblicati che non riescono a diventare subito i più venduti, ma probabilmente è un modo migliore per gestire la sezione Novità rispetto a quello precedente.

Diteci, pensate che lo store di PlayStation metta abbastanza in evidenza i giochi migliori a disposizione? Anche le "piccole perle" meno note?