"Press X For Trophies" è un titolo che si prende gioco dei finti videogame regala-trofei

Tramite il PS Store americano è comparso un nuovo videogioco: Press X For Trophies. Si tratta di un titolo che, per quanto è possibile capire dalla descrizione, si prende gioco di questi videogame che esistono solo per regalare trofei (Platini compresi) in modo semplice e veloce.

La descrizione di Press X For Trophies recita, in traduzione: "I giochi sono spesso creati per essere impegnativi, o perlomeno erano soliti esserlo. Di questi tempi le cose si sono fatte un po' più semplici. Press X For Trophies è un gioco creato per aiutare a spiegare in che modo le cose dovrebbero cambiare e come il mondo dei videogiochi sta cambiando. È leggermente ironico e la storia è raccontata tramite il sistema dei trofei."

L'editore e sviluppatore è "Game Achievements Ltd", una compagnia nata a giugno 2022 con sede registrata a Londra. Per il momento il gioco non ha prezzo e non ha data di uscita né una piattaforma di riferimento, ma possiamo vedere che supporterà Game Help, il che significa che vi sarà almeno una versione PS5. L'unica immagine del gioco è quella che potete vedere qui sotto.

Press X for Trophies

In tutta onestà, non sappiamo se si tratti di un vero videogioco e se vedrà mai la luce, ma in ogni caso mette al centro della scena un "problema" dei videogiochi per console. Vi è una grande quantità di giochi di basso livello pensati unicamente per regalare facilmente trofei ai giocatori. Non fanno del male a nessuno ovviamente e il sistema di trofei non ha alcun reale valore, ma da un punto di vista accademico è un fenomeno interessante.

Press X for Trophies potrebbe quindi essere un interessante gioco che critica il mercato videoludico. Dovremo attendere però novità dagli sviluppatori.