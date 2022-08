She-Hulk, nel nuovo trailer c'è Daredevil: cresce la curiosità per la serie Marvel

Il nuovo teaser trailer di She-Hulk: Attorney at Law include anche Daredevil, visibile stavolta in maniera molto chiara e con un costume che sembrerebbe quello delle origini del personaggio Marvel.

Sappiamo che c'è una nuova serie TV di Daredevil in produzione per Disney+, e a questo punto è evidente che l'eroe non vedente interpretato da Chrlie Cox farà il proprio debutto nello show dedicato a She-Hulk.

Inutile dire che solo questo elemento ha generato una grandissima curiosità, visto che nessuno ha ancora capito perfettamente cosa voglia fare Disney con il personaggio, se verrà sottoposto a un effettivo reboot oppure no.

Curiosità che potremo toglierci quando She-Hulk: Attorney at Law approderà sulla piattaforma streaming Disney+, in leggero ritardo rispetto ai piani iniziali: la serie sarà disponibile a partire dal 18 agosto.