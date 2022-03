Daredevil: nuova serie TV reboot in produzione per il Marvel Cinematic Universe su Disney+, report

Secondo un report, una serie TV reboot di Daredevil è ora in produzione e sarà pubblicata su Disney+ e sarà parte del Marvel Cinematic Universe.

L'informazione proviene da Production Weekly che fornisce liste di progetti in pre-produzione o in produzione per i professionisti del settore. Il sito include una sezione per uno show definito "Daredevil Reboot". Viene indicato che è una serie TV di Disney+, che è attualmente in sviluppo e che i produttori sono Kevin Feige (capo di Marvel Studios) e Chris Gary (Marvel's Behind the Mask). Attualmente non sono note informazioni come la data di uscita o anche solo l'effettivo inizio delle riprese. Non sono indicati gli attori coinvolti. È presente una sinossi, ma è una copia della descrizione della serie TV Netflix dedicata a Daredevil, probabilmente messa come segnaposto temporaneo.

Daredevil, dalla serie TV di Netflix

Sappiamo che Charlie Cox tornerà come Matt Murdock e Daredevil nel Marvel Cinematic Universe, ma non sapevamo in che formato. Ora, questo report segnala che vi sarà una serie TV di Daredevil, quindi possiamo supporre che le due cose sono collegate.

Cox è apparso nei panni di Matt Murdock in Spider-Man No Way Home. In tale occasione non ha avuto molto spazio per mettersi in mostra, ma il cameo lo ha mostrato con lo stesso stile della serie TV di Netflix. È quindi possibile che il reboot non allontani troppo il personaggio da tale stile.

Per ora si tratta comunque di speculazioni basate su report. Non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni ufficiali. Per il momento, possiamo dedicare la nostra attenzione a Moon Knight, altra serie TV Marvel di Disney+ in arrivo a breve: ecco il più recente trailer.