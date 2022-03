Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa annunciato, è la nuova espansione del gioco di Blizzard

Blizzard ha annunciato Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa, la prima espansione del 2022 del suo famoso gioco di carte, disponibile per PC e sistemi mobile. Il pacchetto, composto da 135 nuove carte, ha già anche una data d'uscita ufficiale: il 12 aprile 2022.

Vediamo il filmato di annuncio di Rotta per la Città Sommersa:

Leggiamo altri dettagli tratti dal comunicato stampa ufficiale:

Cosa c'è in agguato sotto la superficie?

I giocatori si uniranno a un intrepido gruppo di esploratori per una spedizione nell'antica città di Zin-Azshari, perduta tra le onde oltre 10.000 anni fa. Avventurieri nuovi e veterani sperimenteranno un mondo bellissimo ma terrificante, mentre utilizzeranno abilità che modificano i mazzi e potenti nuove carte da usare in battaglia contro temibili nuovi servitori, tutto per sopravvivere nella Città Sommersa!

Nuovo tipo di servitore: Naga - Distrutti dalla loro sete di potere e maledetti per l'eternità, i vendicativi Naga sono un nuovo tipo di servitori in arrivo con questa espansione e diventeranno un'aggiunta permanente di Hearthstone. I Naga sono servitori abili con le Magie che spesso ti offrono bonus quando giochi una o più Magie dalla tua mano.

Nuova abilità: Dragaggio - Non è odioso, quando l'unica carta che ti serve è proprio in fondo al mazzo? Ora non più! Dragaggio è una nuova abilità che ti permette di guardare le ultime tre carte del tuo mazzo e di sceglierne una da mettere in cima. Puoi combinare le carte con Dragaggio con le nuove carte di Azshara che mettono una potente carta "Sommersa" in fondo al tuo mazzo. Che si tratti di tesori sommersi, della tua nuova carta Leggendaria o di una Magia perfettamente a tempo, Dragaggio può darti quello che ti serve.

Nuova abilità: Colosso - Le profondità dell'oceano ospitano molti mostri immensi, diversi da qualsiasi altra cosa tu abbia mai visto prima. Queste creature giganti sono troppo grandi per stare in una carta sola! I servitori Colosso compaiono con appendici aggiuntive che lavorano in sinergia con la carta principale in diversi modi. Queste appendici vengono evocate insieme alla carta principale, anche quando il servitore Colosso non è stato giocato dalla mano.

Il preacquisto per Rotta per la Città Sommersa è ora disponibile! Il Mega Pacchetto è perfetto per i nuovi giocatori di Hearthstone, e comprende 80 buste di Rotta per la Città Sommersa, 5 buste Dorate di Rotta per la Città Sommersa, 2 carte Leggendarie casuali di Rotta per la Città Sommersa, il modello eroe Regina Azshara, il dorso Regina Azshara, 5 buste di Mercenari e gli Extra della Battaglia.