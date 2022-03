Moon Knight: trailer dai toni horror per la serie TV Marvel di Disney+

Disney+ ha pubblicato un nuovo trailer di Moon Knight, la serie TV Marvel in arrivo sul servizio di streaming a partire dal 30 marzo 2022. Il video, che potete vedere qui sopra, mostra una scena dal taglio horror, titolata "Lenti a contatto".

Nel trailer di Moon Knight, possiamo vedere il protagonista della serie TV di Disney Plus: Marc Spector - interpretato da Oscar Isaac - si trova in un edificio immerso nel buio, dentro un ascensore. Le porte si aprono e il personaggio, in lontananza, vede una figura che lo terrorizza, un essere dal volto scheletrico che corre verso l'ascensore e cerca di entrare. All'improvviso, però, la creatura diventa una vecchietta. Spector finge di aver perso le lenti a contatto (da qui il nome del trailer) ma dopo che la donna è uscita dall'ascensore si rende conto di essere ritornato al quinto piano e di essere come intrappolato. Il trailer si conclude con la figura mostruosa che riappare alle spalle del protagonista.

La descrizione ufficiale di Moon Knight recita: "Marc Spector, ex agente della CIA, riceve una seconda possibilità di vivere dalle mani del dio egizio Khonshu, che canalizza il potere della luna per renderlo il suo avatar sulla Terra."

Moon Knight sarà composto da sei puntate, disponibili su Disney+ dal 30 marzo 2022. Purtroppo la serie deve già contare un addio: Gaspard Ulliel è morto a 37 anni, era un attore di Moon Knight.