Inscryption: trailer della modalità gratuita Kaycee's Mod, disponibile ora

Daniel Mullins e Devolver Digital hanno annunciato tramite un trailer che è ora disponibile la versione finale di Kaycee's Mod, una modalità rogue-lite di Inscryption, il gioco narrativo a base di carte apprezzato da critica e pubblico.

Kaycee's Mod viene descritta come una "mini-espansione gratuita per Inscryption che trasforma la baita di Leshy in un rogue-like infinito e di difficoltà crescente. Applica diversi 'teschi' alla tua partita per aumentare il livello di sfida. Raggiungere nuovi livelli, sblocca nuove carte, sfide e registri di sviluppo". Precisiamo che abbiamo omesso le ultime parole della descrizione di questa espansione, in quanto sono in parte uno spoiler del gioco principale. Vi consigliamo quindi di completare prima il gioco base e solo dopo di dedicarvi a questa modalità aggiuntiva.

Dovete sapere che il gioco base parte come una sorta di rogue-lite misto a un escape room, che si evolve però in un gioco sempre diverso, in varie fasi di gioco. Abbiamo descritto Inscryption, nella nostra recensione, nel seguente modo: "Fresco, intenso e impegnativo senza essere complesso; così definiremmo Inscryption. L'avventura di Mullins, edita da Devolver Digital, è un gioco di carte ma anche un escape room. Le battaglie a suon di carte sono rapide, divertenti ed estremamente varie. Le regole si espandono continuamente mantenendoci sempre sull'attenti, nel mentre una serie di piccoli enigmi spezzano il ritmo nel modo giusto. Sullo sfondo vi è inoltre una trama interessante, appassionante, ben recitata. Il grande mistero nascosto in Inscryption chiede di essere svelato e vi consigliamo di farlo."