Gaspard Ulliel è morto a 37 anni: era un attore di Moon Knight, la serie Marvel

L'attore francese Gaspard Ulliel, uno dei protagonisti della ventura serie "Moon Knight" di Marvel, è morto all'età di 37 anni.

Secondo quanto indicato da Deadline, Ulliel è stato trasportato in elicottero in un ospedale di Grenoble dopo aver subito un grave trauma cranico durante una collisione avvenuta mentre sciava nella regione della Savoia delle Alpi. La famiglia dell'attore e l'agente avrebbero informato l'agenzia di stampa AFP che Ulliel non è sopravvissuto al tragico incidente.

Ulliel è conosciuto per il suo ruolo di giovane Hannibal Lecter in Hannibal Rising del 2007, un adattamento dell'omonimo romanzo di Thomas Harris del 2006. Ha anche recitato in film come Saint Laurent, It's Only the End of the World e A Very Long Engagement, per il quale ha vinto un César Award come attore più promettente nel 2017.

Gaspard Ulliel

Si sa che ha anche recentemente completato il lavoro sulla serie Moon Knight della Marvel, insieme al mercenario-vigilante Marc Spector/Moon Knight - interpretato da Oscar Isaac - e alllo scienziato pazzo Arthur Harrow - interpretato da Ethan Hawke -. Un precedente annuncio sulla pagina dell'agenzia di talenti di Ulliel mostrava l'attore nel ruolo di Anton Mogart aka Midnight Man nella serie.

Il primo ministro francese Jean Castex ha condiviso un omaggio all'attore scomparso su Twitter, scrivendo che Ulliel "è cresciuto con il cinema e il cinema è cresciuto con lui".Ulliel lascia la sua compagna di lunga data Gaëlle Piétri e il loro figlio di sei anni Orso.

Facciamo le nostre condoglianze a famiglia, amici e colleghi.