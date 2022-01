La "magia di BioWare è un sistema di me**a", per l'ex Mark Darrah

In un recente video pubblicato su YouTube, l'ex-BioWare Mark Darrah si è scagliato contro la cosiddetta magia di Bioware, definendola un "sistema di merda". Lo studio di sviluppo dei Dragon Age e dei Mass Effect è conosciuto proprio per aver realizzato dei giochi di ruolo con personaggi e mondi unici, creati però attraverso lunghi periodi di crunch, giustificati proprio dalla "magia di BioWare", espressione utilizzata dagli sviluppatori per descrivere come i loro giochi trovino una forma definitiva solo nelle ultime fasi dello sviluppo.

Per Mark Darrah però, si tratta solo di un modo per nascondere i problemi dello studio. Stando a lui la magia farebbe riferimento a un grafico a forma di mazza da hockey, in cui i progressi sono quasi invisibili per la maggior parte della curva, che risulta piatta. Proseguendo sulla stessa strada i giochi impiegherebbero trent'anni per essere lanciati, a sua detta. A un certo punto però si raggiunge un "momento cruciale" in cui i giochi prendono forma e in breve tempo vengono fatti moltissimi progressi. La magia di BioWare sarebbe proprio quel momento cruciale.

Quindi, si tratterebbe semplicemente di un altro modo per far capire di non preoccuparsi, perché le cose andranno comunque per il verso giusto. Qui arriva il crunch: per raddrizzare la situazione viene chiesto ai dipendenti di lavorare per lunghi periodi a ritmi impossibili.

Sostanzialmente per Darrah ci troviamo di fronte soltanto a un modo sbagliato di gestire lo sviluppo, non certo a un magia. Questo spiegherebbe ad esempio perché non c'è ancora nulla da vedere di Dragon Age 4 o perché spesso i titoli della compagnia vengono rinviati.

Gli sviluppatori di loro sono costretti ad adattarsi a questo sistema perché i giochi di BioWare si sono spesso rivelati dei successi commerciali, anche se recentemente questa cosa sta venendo meno, dopo le debacle di Mass Effect: Andromeda e, soprattutto, Anthem.

Naturalmente Darrah non considera la mala gestione un problema della sola BioWare. Nel video parla esplicitamente di Cyberpunk 2077, sviluppato da CD Projekt Red seguendo pratiche simili.