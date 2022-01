Hogwarts Legacy uscirà nel 2022, ribadisce Warner Bros.

Hogwarts Legacy non è stato rimandato al 2023, ma uscirà nel 2022 come precedentemente annunciato. Almeno questo è quanto è stato ribadito da Warner Bros. in un post sul sito ufficiale della saga di Harry Potter, Wizarding World, in cui ha trovato spazio anche l'attesissimo e discusso gioco di ruolo.

Il testo non lascia spazio a molti dubbi, quantomeno sul messaggio che vuole far passare: "Il 2022 è anche l'anno in cui sarà pubblicato Hogwarts Legacy, l'anticipatissimo gioco per console di Portkey Games, un'etichetta di Warner Bros. Games."

Il testo prosegue poi ribadendo la sinossi di Hogwarts Legacy e rimandando all'ormai vecchio trailer di presentazione. La sostanza è che le voci che volevano il gioco rimandato al 2023 sono state smentite per l'ennesima volta. Con questo non vogliamo dire che un rinvio non sia comunque possibile, ma solo che l'editore ha ancora in programma di lanciare il gioco entro l'anno corrente.

Hogwarts Legacy è un gioco di ruolo ambientato nel mondo della magia di Harry Potter in cui il giocatore è chiamato a sviluppare un suo mago o una sua maga alla fine dell'800. È in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.